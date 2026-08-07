Vířivá tryska
Očistěte vašeho domácího mazlíčka jednoduše a rychle vířivou tryskou. Snadno ji připevníte na pistoli a vytvoříte tak měkký sprchovací paprsek.
Vířivá tryska je vhodná díky svému mimořádně měkkému a příjemnému sprchovacímu paprsku pro čištění domácích zvířat, např. psů nebo i jen jejich tlap. Ideální k použití po procházkách než pes smí opět do auta, domu nebo do bytu. Tryska vytvoří nízkotlaký proud vody (srovnatelný s proudem vody z vodovodního kohoutku), který je zcela neškodný pro používání na zvířatech.
Charakteristické znaky a výhody
Kuželový paprsek
Jemný
Namontováno na spouštěcí pistoli
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|48 x 29 x 29
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Oblasti použití
- Domácí zvířata / psi