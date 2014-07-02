Vliesové filtrační sáčky, 10 ks, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3, 10 Kusy, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Třívrstvé filtrační sáčky z rouna odolné proti roztržení prachové třídy M, vhodné pro suché vysavače Kärcher. Obsah: 10-balení.
Extrémně odolné proti roztržení, třívrstvé vliesové filtrační sáčky, třída prašnosti M. Filtrační sáčky z vliesového materiálu mají 2 až 3krát větší kapacitu než běžné papírové filtrační sáčky. Standardní pro T 10/1 a T 12/1. Obsah: 10 ks.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|10
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|365 x 240 x 85