Vliesové filtrační sáčky, 10 ks, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3, 10 Kusy, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Třívrstvé filtrační sáčky z rouna odolné proti roztržení prachové třídy M, vhodné pro suché vysavače Kärcher. Obsah: 10-balení.

Extrémně odolné proti roztržení, třívrstvé vliesové filtrační sáčky, třída prašnosti M. Filtrační sáčky z vliesového materiálu mají 2 až 3krát větší kapacitu než běžné papírové filtrační sáčky. Standardní pro T 10/1 a T 12/1. Obsah: 10 ks.

Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 10
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 365 x 240 x 85
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí