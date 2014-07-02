Vodní jemný filtr 100 μm, R 1"
Vodní jemný filtr, velikost ok 100 μm, max. teplota 60° C. K montáži na stroji. Chrání zařízení před částečkami nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 1".
Jemný vodní filtr má velikost ok 100 μm a je vhodný pro teploty do maximálně 60° C. Chrání zařízení před částečkami nečistot ve vodě. K montáži na vstupu zařízení. Průtok do 1.200 l/h. Přípojka 1".
Specifikace
Technické údaje
|Přípojka vody (palec)
|1″
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
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Náhradní díly Vodní jemný filtr 100 μm, R 1"
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