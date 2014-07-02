Vodní jemný filtr 100 μm, R 1"

Vodní jemný filtr, velikost ok 100 μm, max. teplota 60° C. K montáži na stroji. Chrání zařízení před částečkami nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 1".

Jemný vodní filtr má velikost ok 100 μm a je vhodný pro teploty do maximálně 60° C. Chrání zařízení před částečkami nečistot ve vodě. K montáži na vstupu zařízení. Průtok do 1.200 l/h. Přípojka 1".

Specifikace

Technické údaje

Přípojka vody (palec) 1″
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Kompatibilní přístroje
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Náhradní díly Vodní jemný filtr 100 μm, R 1"

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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