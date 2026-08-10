Vozík na vodu
Vozík na vodu o objemu 12 litrů je vybaven nádrží na vodu a přenosnou základnou a je dokonalým doplňkem středotlakého bateriového čističe OC 6-18, který je k dispozici samostatně.
Nemáte přípojku na vodu? Žádný problém! Vozík na vodu WT o objemu 12 litrů zajistí, že voda bude vždy k dispozici, kdekoli bude potřeba - na parkovišti v lese po jízdě na horském kole nebo při úklidu v domácnosti, aniž byste se museli připojovat k vodovodní síti. Díky konstrukci vozíku s velkými koly a výsuvnou teleskopickou rukojetí je nádrž na vodu ideálním doplňkem středotlakého bateriového čističe OC 6-18, který je k dispozici samostatně. Díky přenosné základně vozíku na vodu je přesun z bodu A do bodu B pohodlný a ergonomický. Nádrž na vodu lze naplnit doma a poté ji převážet v autě. Díky šroubovacímu uzávěru se nemusíte obávat úniku vody.
Charakteristické znaky a výhody
Soběstačnost a mobilní úklid
- 12litrový vozík na vodu pro úklid kdykoli a kdekoli, i bez přípojky vody.
- Jedna nádrž stačí na vyčištění tří až pěti silně znečištěných jízdních kol nebo několika velkých předmětů, jako jsou zahradní a kempingové židle.
- Nádržku na vodu lze pohodlně naplnit doma. Konstrukce odolná proti úniku díky šroubovacímu uzávěru.
Ultrapřenosný s velkými koly a ergonomickou výškou rukojeti
- Velká kola umožňují bezpečný a pohodlný přesun z bodu A do bodu B, ať už po nerovném terénu a zahradních cestách, nebo po schodech a terasách.
- Hliníkovou teleskopickou rukojeť lze vysunout pro snadnou přepravu a poté zasunout zpět pro úsporu místa při skladování.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|3,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|306 x 322 x 586