VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3

Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.

Pracovní nástavec Vario Power: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek plynulou regulací tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. Ideální pro čištění menších ploch kolem domu a na zahradě. Například pro čištění zdí, cest, plotů nebo vozidel. Vhodný pro všechny tlakové čističe Kärcher tříd K 2 až K 3.

Charakteristické znaky a výhody
Plynule nastavitelný
  • Přizpůsobení tlaku vždy aktuálnímu čisticímu úkolu.
Nízkotlaký paprsek čisticího prostředku
  • Plynulá regulace tlaku - od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek.
Úspora času
  • Pracovní nástavec se měnit nemusí
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 448 x 45 x 45

Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).

Oblasti použití
  • Vozidla
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Fasáda
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Cesty
  • Ploty
  • Oblasti kolem domu a zahrady