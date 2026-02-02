VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3
Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.
Pracovní nástavec Vario Power: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek plynulou regulací tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. Ideální pro čištění menších ploch kolem domu a na zahradě. Například pro čištění zdí, cest, plotů nebo vozidel. Vhodný pro všechny tlakové čističe Kärcher tříd K 2 až K 3.
Charakteristické znaky a výhody
Plynule nastavitelný
- Přizpůsobení tlaku vždy aktuálnímu čisticímu úkolu.
Nízkotlaký paprsek čisticího prostředku
- Plynulá regulace tlaku - od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek.
Úspora času
- Pracovní nástavec se měnit nemusí
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|448 x 45 x 45
Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Vozidla
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Fasáda
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Cesty
- Ploty
- Oblasti kolem domu a zahrady