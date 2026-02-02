VP 135
Charakteristické znaky a výhody
Úspora času
- Pracovní nástavec se měnit nemusí
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|449 x 43 x 43
Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).
Oblasti použití
- Vozidla
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Ploty
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Pro čištění zahradního nářadí
- Oblasti kolem domu a zahrady