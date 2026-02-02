VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5
Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.
Pracovní nástavec Vario Power: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek plynulou regulací tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. Ideální pro čištění menších ploch kolem domu a na zahradě. Například pro čištění zdí, cest, plotů nebo vozidel. Vhodný pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 až K 5.
Charakteristické znaky a výhody
Plynule nastavitelný
- Přizpůsobení tlaku vždy aktuálnímu čisticímu úkolu.
Nízkotlaký paprsek čisticího prostředku
- Plynulá regulace tlaku - od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek.
Úspora času
- Pracovní nástavec se měnit nemusí
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|448 x 46 x 46
Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Vozidla
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Fasáda
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Cesty
- Ploty
- Oblasti kolem domu a zahrady
Náhradní díly VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.