VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5

Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.

Pracovní nástavec Vario Power: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek plynulou regulací tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. Ideální pro čištění menších ploch kolem domu a na zahradě. Například pro čištění zdí, cest, plotů nebo vozidel. Vhodný pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 až K 5.

Charakteristické znaky a výhody
Plynule nastavitelný
  • Přizpůsobení tlaku vždy aktuálnímu čisticímu úkolu.
Nízkotlaký paprsek čisticího prostředku
  • Plynulá regulace tlaku - od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek.
Úspora času
  • Pracovní nástavec se měnit nemusí
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 448 x 46 x 46

Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).

Oblasti použití
  • Vozidla
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Fasáda
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Cesty
  • Ploty
  • Oblasti kolem domu a zahrady
Náhradní díly VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.