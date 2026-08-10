VP 180 pro K7

Stříkací tryska VP 180 Vario Power pro tlakové čističe třídy K 6 a K 7. Plynule nastavitelná od nízkotlakého proudu po vysokotlaký proud pouhým otočením stříkací trysky.

VP 180 Vario Power Jet s nastavitelnou regulací tlaku, kterou lze měnit pouhým otočením stříkací trysky, poskytuje tak správné nastavení tlaku pro každou aplikaci – od jemného po silný. Ideální pro pohodlné a efektivní čištění menších ploch kolem domu a na zahradě, například pro použití na stěnách, cestách, plotech nebo vozidlech. Vhodný pro všechny tlakové čističe Kärcher K 6 a K 7.

Charakteristické znaky a výhody
Plynulá regulace tlaku pouhým otočením
  • Snadná manipulace
Vysokotlaký až nízkotlaký proud
  • Přizpůsobení tlaku vždy aktuálnímu čisticímu úkolu.
Úspora času
  • Pracovní nástavec se měnit nemusí
Aplikace čisticího prostředku bez postřikovací pistole přímo pomocí spouštěcí pistole
  • Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Kompatibilní se všemi tlakovými čističi Kärcher K 6 a K 7
  • Ideální pro modernizaci.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 449 x 43 x 43

Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).

Oblasti použití
  • Vozidla
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Fasády malých domů
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Cesty kolem domu
  • Ploty
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Oblasti kolem domu a zahrady