VP 180 pro K7
Stříkací tryska VP 180 Vario Power pro tlakové čističe třídy K 6 a K 7. Plynule nastavitelná od nízkotlakého proudu po vysokotlaký proud pouhým otočením stříkací trysky.
VP 180 Vario Power Jet s nastavitelnou regulací tlaku, kterou lze měnit pouhým otočením stříkací trysky, poskytuje tak správné nastavení tlaku pro každou aplikaci – od jemného po silný. Ideální pro pohodlné a efektivní čištění menších ploch kolem domu a na zahradě, například pro použití na stěnách, cestách, plotech nebo vozidlech. Vhodný pro všechny tlakové čističe Kärcher K 6 a K 7.
Charakteristické znaky a výhody
Plynulá regulace tlaku pouhým otočením
- Snadná manipulace
Vysokotlaký až nízkotlaký proud
- Přizpůsobení tlaku vždy aktuálnímu čisticímu úkolu.
Úspora času
- Pracovní nástavec se měnit nemusí
Aplikace čisticího prostředku bez postřikovací pistole přímo pomocí spouštěcí pistole
- Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Kompatibilní se všemi tlakovými čističi Kärcher K 6 a K 7
- Ideální pro modernizaci.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|449 x 43 x 43
Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Vozidla
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Fasády malých domů
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Cesty kolem domu
- Ploty
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Pro čištění zahradního nářadí
- Oblasti kolem domu a zahrady