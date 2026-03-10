VP 180, Vario Power Jet pro K 7
Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe třídy K 7. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.
Pracovní nástavec Vario Power: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek plynulou regulací tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. Ideální pro čištění menších ploch kolem domu a na zahradě. Například pro čištění zdí, cest, plotů nebo vozidel. Vhodný pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher třídy K 7.
Charakteristické znaky a výhody
Plynule nastavitelný
Nízkotlaký paprsek čisticího prostředku
Úspora času
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|448 x 47 x 47
Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Vozidla
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Fasáda
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Cesty
- Ploty
- Oblasti kolem domu a zahrady