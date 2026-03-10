VP 180, Vario Power Jet pro K 7

Pracovní nástavec Vario Power: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek plynulou regulací tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. Ideální pro čištění menších ploch kolem domu a na zahradě. Například pro čištění zdí, cest, plotů nebo vozidel. Vhodný pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher třídy K 7.

Charakteristické znaky a výhody
Plynule nastavitelný
Nízkotlaký paprsek čisticího prostředku
Úspora času
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 448 x 47 x 47

Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).

Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Vozidla
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Fasáda
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Cesty
  • Ploty
  • Oblasti kolem domu a zahrady