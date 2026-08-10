Všestranná sada utěrek na podlahu EasyFix
Univerzální sada utěrek na čištění podlah EasyFix - ideální na jakoukoli nečistotu a na jakoukoli podlahu, od choulostivých, utěsněných podlah až po odolnou špínu na dlaždicích.
Sada utěrek na čištění podlah EasyFix obsahuje tři různé hadříky pro hygienické čištění podlah parním čističem. Utěrka Sensitive má sníženou propustnost páry - ideální pro citlivé, utěsněné podlahy. Utěrka Ultra Abrasive má vyšší podíl abrazivních vláken pro obzvláště snadné odstranění odolných nečistot. Utěrka Abrasive podporuje odstraňování nečistot abrazivními vlákny a nabízí vynikající zachycení nečistot pomocí dalších měkkých textilních částí, například při vytírání po čištění utěrkou Ultra Abrasive. Díky systému háčků a smyček lze utěrky snadno a rychle připevnit k podlahové hubici parního čističe: jednoduše přitiskněte utěrku na čištění podlahy k podlahové hubici EasyFix a je hotovo. Během práce zůstane utěrka bezpečně na svém místě. Po skončení čištění lze použitou utěrku z podlahové hubice EasyFix sejmout, aniž by došlo ke kontaktu se špínou: jednoduše sešlápněte patku na utěrce a vytáhněte podlahovou hubici nahoru a pryč od ní.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní směs vláken
Komfortní upínací systém
Nožní pedál na utěrku na podlahu
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Kamenné podlahy
- Tvrdé podlahy
- Obkladové dlaždice