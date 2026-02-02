Vstupní filtr
Filtruje jemnější částice ze vzduchu během vysávání: Vstupní filtr je vhodný pro vysavače VC 4 Cordless myHome aVC 6 Cordless ourFamily.
Jako součást 3stupňového filtračního systému s cyklónem, nasáváním vzduchu a HEPA nebo pěnovým filtrem, filtruje vzduchový filtr během vysávání ze vzduchu jemnější částice, než je vzduch poté znovu vyčištěn výfukovým filtrem (HEPA 12 nebo výfuková pěna filtr, v závislosti na zařízení). Naše doporučení: pravidelné čištění filtru s nástrojem na čištění filtru. Kompatibilní s vysavači VC 4 Cordless (Premium) myHome a VC 6 Cordless (Premium) ourFamily.
Charakteristické znaky a výhody
Dlouhá životnost
- Jednoduché čištění pomocí nástroje na čištění filtru.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|šedý
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|130 x 50 x 50
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Suché nečistoty