Vstupní filtr

Filtruje jemnější částice ze vzduchu během vysávání: Vstupní filtr je vhodný pro vysavače VC 4 Cordless myHome aVC 6 Cordless ourFamily.

Jako součást 3stupňového filtračního systému s cyklónem, nasáváním vzduchu a HEPA nebo pěnovým filtrem, filtruje vzduchový filtr během vysávání ze vzduchu jemnější částice, než je vzduch poté znovu vyčištěn výfukovým filtrem (HEPA 12 nebo výfuková pěna filtr, v závislosti na zařízení). Naše doporučení: pravidelné čištění filtru s nástrojem na čištění filtru. Kompatibilní s vysavači VC 4 Cordless (Premium) myHome a VC 6 Cordless (Premium) ourFamily.

Charakteristické znaky a výhody
Dlouhá životnost
  • Jednoduché čištění pomocí nástroje na čištění filtru.
Specifikace

Technické údaje

Barva šedý
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 130 x 50 x 50
Oblasti použití
  • Suché nečistoty