Vyměnitelný nástavec Car and Bike pro WB 120 a WB 100
Dokonalý pro čištění vozidel a motorek: výměnný nástavec na mycí kartáč Car & Bike z mikrovláken na rotační mycí kartáč.
Inovativní nástavec mycího kartáče z měkkých mikrovláken se upevní na talíř kartáče suchým zipem, přičemž ho lze prát samostatně v pračce při teplotě max. 60 °C bez aviváže. Výměnný nástavec Car & Bike pro rotační mycí kartáč WB 120 je především vhodný pro šetrné čištění vozidel a motorek. Nástavec je kompatibilní i s předchůdcem WB 100.
Charakteristické znaky a výhody
Inovativní nástavba z mikrovláken s upevněním suchým zipem
- První výměnný a prací textilní nástavec pro rotační kartáč na vysokotlaký čistič.
Mimořádně šetrné čištění
- Ideální pro čištění citlivých povrchů jako je lak.
Odnímatelný a může se vyprat
- Praní v pračce na max. 60 °C.
Volitelné příslušenství
- Větší různorodost použití pro rotační kartáč.
Kompatibilita
- Použitelný s rotačním kartáčem WB 120 a předchůdcem kartáče WB 100.
Specifikace
Technické údaje
|Vláknový kompozitní textil
|75% polyester, 25% polyamide
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|153 x 153 x 39
Videa
Oblasti použití
- Vozidla
- Pro čištění motocyklů a skútrů