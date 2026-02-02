Vyměnitelný nástavec Car and Bike pro WB 120 a WB 100

Dokonalý pro čištění vozidel a motorek: výměnný nástavec na mycí kartáč Car & Bike z mikrovláken na rotační mycí kartáč.

Inovativní nástavec mycího kartáče z měkkých mikrovláken se upevní na talíř kartáče suchým zipem, přičemž ho lze prát samostatně v pračce při teplotě max. 60 °C bez aviváže. Výměnný nástavec Car & Bike pro rotační mycí kartáč WB 120 je především vhodný pro šetrné čištění vozidel a motorek. Nástavec je kompatibilní i s předchůdcem WB 100.

Charakteristické znaky a výhody
Inovativní nástavba z mikrovláken s upevněním suchým zipem
  • První výměnný a prací textilní nástavec pro rotační kartáč na vysokotlaký čistič.
Mimořádně šetrné čištění
  • Ideální pro čištění citlivých povrchů jako je lak.
Odnímatelný a může se vyprat
  • Praní v pračce na max. 60 °C.
Volitelné příslušenství
  • Větší různorodost použití pro rotační kartáč.
Kompatibilita
  • Použitelný s rotačním kartáčem WB 120 a předchůdcem kartáče WB 100.
Specifikace

Technické údaje

Vláknový kompozitní textil 75% polyester, 25% polyamide
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 153 x 153 x 39

Videa

Oblasti použití
  • Vozidla
  • Pro čištění motocyklů a skútrů