Vyměnitelný nástavec Home and Garden pro WB 120 a WB 100
Pro důkladné čištění nenáročných ploch kolem domu: nástavec na mycí kartáč Home & Garden na rotační mycí kartáč.
Černé štětiny výměnného nástavce mycího kartáče Home & Garden jsou robustnější než transparentní štětiny výměnného nástavce Universal – a usnadňují tak odstraňování silně ulpívajících nečistot. Ideální pro čištění nenáročných povrchů rotačním mycím kartáčem, jako jsou kámen, kov nebo plast. Nástavec je kompatibilní s rotačním mycím kartáčem WB 120 a jeho předchůdcem WB 100.
Charakteristické znaky a výhody
Černé robustní štětiny
- Jednoduché čištění silně ulpívajících nečistot.
Pro plochy kolem domu
- Ideální pro čištění nenáročných ploch jako jsou kámen, kov a plast.
Volitelné příslušenství
- Větší různorodost použití pro rotační kartáč.
Kompatibilita
- Použitelný s rotačním kartáčem WB 120 a předchůdcem kartáče WB 100.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|153 x 153 x 58
Videa
Oblasti použití
- Garážová vrata
- Čištění střech a přístřešků (např. Přístřešků pro auto)
- Žaluzie/rolety