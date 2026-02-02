Vyměnitelný nástavec Home and Garden pro WB 120 a WB 100

Pro důkladné čištění nenáročných ploch kolem domu: nástavec na mycí kartáč Home & Garden na rotační mycí kartáč.

Černé štětiny výměnného nástavce mycího kartáče Home & Garden jsou robustnější než transparentní štětiny výměnného nástavce Universal – a usnadňují tak odstraňování silně ulpívajících nečistot. Ideální pro čištění nenáročných povrchů rotačním mycím kartáčem, jako jsou kámen, kov nebo plast. Nástavec je kompatibilní s rotačním mycím kartáčem WB 120 a jeho předchůdcem WB 100.

Charakteristické znaky a výhody
Černé robustní štětiny
  • Jednoduché čištění silně ulpívajících nečistot.
Pro plochy kolem domu
  • Ideální pro čištění nenáročných ploch jako jsou kámen, kov a plast.
Volitelné příslušenství
  • Větší různorodost použití pro rotační kartáč.
Kompatibilita
  • Použitelný s rotačním kartáčem WB 120 a předchůdcem kartáče WB 100.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 153 x 153 x 58

Videa

Oblasti použití
  • Garážová vrata
  • Čištění střech a přístřešků (např. Přístřešků pro auto)
  • Žaluzie/rolety