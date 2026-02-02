Vyměnitelný nástavec home & garden pro WB 130

Výměnný nástavec Home & Garden pro rotační mycí kartáč WB 130. Pro důkladné čištění odolných povrchů v domácnosti

Výměnný nástavec Home & Garden pro rotační mycí kartáč WB 130 je odolnější než průhledné štětiny výměnného nástavce Universal. Ideální pro čištění odolných povrchů, jako je kámen, kov nebo plast. Okamžitě odstraní i odolné nečistoty

Charakteristické znaky a výhody
Černé robustní štětiny
  • Snadné odstranění odolných nečistot.
Pro plochy kolem domu
  • Ideální pro čištění odolných povrchů, jako je kámen, kov a plast.
  • Pro všechny hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 113 x 113 x 46
Oblasti použití
  • Garážová vrata
  • Čištění střech a přístřešků (např. Přístřešků pro auto)
  • Žaluzie/rolety