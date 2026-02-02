Vyměnitelný nástavec home & garden pro WB 130
Výměnný nástavec Home & Garden pro rotační mycí kartáč WB 130. Pro důkladné čištění odolných povrchů v domácnosti
Výměnný nástavec Home & Garden pro rotační mycí kartáč WB 130 je odolnější než průhledné štětiny výměnného nástavce Universal. Ideální pro čištění odolných povrchů, jako je kámen, kov nebo plast. Okamžitě odstraní i odolné nečistoty
Charakteristické znaky a výhody
Černé robustní štětiny
- Snadné odstranění odolných nečistot.
Pro plochy kolem domu
- Ideální pro čištění odolných povrchů, jako je kámen, kov a plast.
Volitelné příslušenství
- Pro všechny hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|113 x 113 x 46
Oblasti použití
- Garážová vrata
- Čištění střech a přístřešků (např. Přístřešků pro auto)
- Žaluzie/rolety