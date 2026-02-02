Vyměnitelný nástavec Universal pro WB 120 a WB 100
Výměnný nástavec na mycí katáč Universal je mimořádně vhodný pro čištění všech hladkých povrchů, jako jsou lak, sklo nebo plast.
Transparentní štětiny nástavce mycího kartáče jsou univerzálně použitelné pro nejrůznější úkoly čištění. Výměnný nástavec Universal pro rotační mycí kartáč WB 120 je ideální pro čištění všech hladkých povrchů, jako jsou lak, sklo nebo plast. Nástavec je také kompatibilní s předchůdcem WB 100.
Charakteristické znaky a výhody
Měkké průhledné štětiny
- Šetrné, jemné a efektivní čištění
Lze použít kdekoli
- Pro všechny hladké povrchy jako jsou lak, sklo nebo plast.
Volitelné příslušenství
- Větší různorodost použití pro rotační kartáč.
Kompatibilita
- Použitelný s rotačním kartáčem WB 120 a předchůdcem kartáče WB 100.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|153 x 153 x 48
Videa
Oblasti použití
- Vozidla
- Zimní zahrady
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Garážová vrata
- Žaluzie/rolety
- Ochranné prvky
- Parapety
- Balkonové obklady
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek