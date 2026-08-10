Vymezovací kabel (150 m)
Vymezuje území pro robotickou sekačku na zahradě: 150 metrů dlouhý vymezovací kabel pro bezpečnou navigaci na trávníku.
Přesné vymezení plochy trávníku, která má být sečena, pomocí 150 metrů vymezovacího kabelu. Robotická sekačka může uvnitř tohoto ohraničujícího vodiče spolehlivě procházet trávníkem.
Charakteristické znaky a výhody
Definuje plochu trávníku určenou k sekání
- Spolehlivá navigace zamezí v rámci kabelu tomu, aby robotická sekačka opustila plochu trávníku.
- Zmizí po několika týdnech neviditelně pod trávníkem.
Plochy lze libovolně upravit a zvětšit
Slouží robotické sekačce jako přímá navigace do nabíjecí stanice
K položení pod zem: až 10 centimetrů pod povrch trávníku
Specifikace
Technické údaje
|Délka kabelu (m)
|150
|Hmotnost (kg)
|1,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|190 x 190 x 55
Oblasti použití
- Trávník