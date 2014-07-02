Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR

Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu.10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s přip. Quick Connect.

Vysokotlaké gumové prodloužení hadic pro pistoli "Best" s Quick Connect-připojením. 10 m dlouhé prodloužení gumové hadice se stará o vyšší flexibilitu a rozšiřuje akční rádius VT čističe. Jednoduše napojit mezi pistoli Quick Connect a starou VT hadicí a již se pracuje lépe. Vysoce kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou se vyznačuje robustností a zaručuje dlouhou životnost. Hadicové prodloužení vydrží tlak až do 160 bar a je vyrobeno pro teploty do 80 °C . Prodlužovací hadici lze použít i spolu s čisticími prostředky. Vhodná pro VT čističe Kärcher tříd K3-K7 hobby řady od 2008, u kterých je hadice připojená pomocí rychlospojky do pistole (Quick Connect-připojení).

Charakteristické znaky a výhody
10 m prodlužovací hadice
  • Rozšíření akčního rádiusu, vyšší flexibilita
Gumová hadice s ocelovou vložkou
  • Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Quick Connect konektor
  • Systém rchlospojky pro pohodlné připojení pistole a vysokotlaké hadice.
Specifikace

Technické údaje

Teplota (°C) max. 60
Max. tlak (bar) 180
Délka (m) 10
Barva Černá
Hmotnost (kg) 2,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 240 x 240 x 115