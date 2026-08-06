Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock
Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 10 m, pro tlak až 220 bar.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitá světlost ( )
|DN 10
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|220
|Délka (m)
|10
|Připojovací závit
|2 x EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,9
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