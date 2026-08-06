Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 10 m, pro tlak až 220 bar.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 10
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 220
Délka (m) 10
Připojovací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,9
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