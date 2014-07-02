Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 250 bar, 1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS
s patentovaným AVS připojením v pistoli (otočné uložení) a ručním šroubováním. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 6/155°C/250 bar
s patentovaným AVS připojením v pistoli (otočné uložení) a ručním šroubováním. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 6/155°C/250 bar
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitá světlost ( )
|DN 6
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|250
|Délka (m)
|10
|Připojovací závit
|1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,7