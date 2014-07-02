Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 250 bar, 1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS

s patentovaným AVS připojením v pistoli (otočné uložení) a ručním šroubováním. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 6/155°C/250 bar

s patentovaným AVS připojením v pistoli (otočné uložení) a ručním šroubováním. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 6/155°C/250 bar

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 6
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 250
Délka (m) 10
Připojovací závit 1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,7