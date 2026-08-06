Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

10 m dlouhá vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená oboustranným ručním šroubením EASY! Lock. Vhodné do 250 bar a s ANTI! Twist.

10 m vysokotlaká hadice (M 22 x 1,5) s ochranou proti zlomení. S patentovaným otočným konektorem spouště AVS a manuální spojkou. Další údaje: DN 6/155 ° C / 250 bar.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 6
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 250
Délka (m) 10
Připojovací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,9
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock