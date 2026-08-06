Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
10 m dlouhá vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená oboustranným ručním šroubením EASY! Lock. Vhodné do 250 bar a s ANTI! Twist.
10 m vysokotlaká hadice (M 22 x 1,5) s ochranou proti zlomení. S patentovaným otočným konektorem spouště AVS a manuální spojkou. Další údaje: DN 6/155 ° C / 250 bar.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitá světlost ( )
|DN 6
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|250
|Délka (m)
|10
|Připojovací závit
|2 x EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,9
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