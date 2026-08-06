Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 10
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 220
Délka (m) 15
Připojovací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 4,2
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