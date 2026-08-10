Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice
Vysokotlaká hadice vybavená přípojkou AVS na buben a ručním šroubením EASY!Lock (DN 6, délka 15 m, tlak do 250 bar).
15 m vysokotlaká hadice s patentovaným (rotujícím) konektorem AVS spouštěcí pistole a vsuvkou pro naviják hadice.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitá světlost ( )
|DN 6
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|250
|Délka (m)
|15
|Připojovací závit
|1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,5