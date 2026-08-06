Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice

Vysokotlaká hadice (DN 6), délka 15 m, pro pracovní tlak do 250 bar. S ANTI!Twist pro navíjecí buben hadice s AVS přípojkou, 2. konec vybavený ručním šroubením EASY!Lock.

15 m vysokotlaká hadice s patentovaným (rotujícím) konektorem AVS spouštěcí pistole a vsuvkou pro naviják hadice.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 6
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 250
Délka (m) 15
Připojovací závit 1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,6
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice