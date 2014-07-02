Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS

s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením. M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení. NW 8/155°C/315 bar

15 m vysokotlaká hadice (M 22 x 1,5) s ochranou proti zlomení. S patentovaným otočným konektorem spouště AVS a manuální spojkou. Další údaje: DN 8/155 ° C / 315 bar.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 315
Délka (m) 15
Připojovací závit 1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,8