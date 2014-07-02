Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS
s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar
20 m vysokotlaká hadice (M 22 x 1,5) s ochranou proti zlomení. S patentovaným otočným konektorem spouště AVS a manuální spojkou. Další údaje: DN 8/155 ° C / 315 bar.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitá světlost ( )
|DN 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|315
|Délka (m)
|20
|Připojovací závit
|1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,8