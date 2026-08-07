Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Vysokotlaká hadice (DN 8) v délce 20 m, vybavená na obou stranách robustním ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválená pro tlak do 315 bar.

20 m vysokotlaká hadice (M 22 x 1,5) s ochranou proti zlomení. S patentovaným otočným konektorem spouště AVS a manuální spojkou. Další údaje: DN 8/155 ° C / 315 bar.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 315
Délka (m) 20
Připojovací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,1
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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Náhradní díly Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

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