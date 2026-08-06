Vysokotlaká hadice, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 10
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 220
Délka (m) 25
Připojovací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,7
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Náhradní díly Vysokotlaká hadice, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.