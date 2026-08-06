Vysokotlaká hadice, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 315
Délka (m) 30
Připojovací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,3
Vysokotlaká hadice, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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Náhradní díly Vysokotlaká hadice, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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