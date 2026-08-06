Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar.

NW 12/ 155°C/ 250 bar

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 12
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 210
Délka (m) 40
Připojovací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 14,3
Kompatibilní přístroje
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Náhradní díly Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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