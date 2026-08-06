Vysokotlaká hadice Classic, 10 m, DN 8, 315 bar, 10 m, DN 8, 315 bar x , EASY!Lock

Vysokotlaká hadice s EASY!Lock šroubením pro řady strojů Classic. Vhodné také pro HDS stroje.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Délka (m) 10
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,1
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