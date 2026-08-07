Vysokotlaká hadice DN8 10m, 10 m, DN 8, 315 bar, M22 x 1,5
Tepelně odolná vysokotlaká hadice (DN 8) o délce 10 m do 155 °C. Perfektní pro všechny vysokotlaké čističe řady Classic.
Deset metrů dlouhá vysokotlaká hadice (DN 8) s robustními mosaznými vsuvkami a závitem M 22 × 1,5 na obou stranách pro připojení ke spouštěcí pistoli a stroji. Vhodné pro tlak do 315 barů a všechny vysokotlaké čističe řady Classic – také horkovodní stroje.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitá světlost ( )
|DN 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|315
|Délka (m)
|10
|Připojovací závit
|M22 x 1,5