Vysokotlaká hadice DN8 10m, 10 m, DN 8, 315 bar, M22 x 1,5

Tepelně odolná vysokotlaká hadice (DN 8) o délce 10 m do 155 °C. Perfektní pro všechny vysokotlaké čističe řady Classic.

Deset metrů dlouhá vysokotlaká hadice (DN 8) s robustními mosaznými vsuvkami a závitem M 22 × 1,5 na obou stranách pro připojení ke spouštěcí pistoli a stroji. Vhodné pro tlak do 315 barů a všechny vysokotlaké čističe řady Classic – také horkovodní stroje.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 315
Délka (m) 10
Připojovací závit M22 x 1,5
Kompatibilní přístroje
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