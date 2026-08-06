Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 10 m, s šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy. Na obou stranách se stabilním a rychlým ručním šroubením EASY!Lock.

NW 8/155°C/250 bar

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 250
Délka (m) 10
Připojovací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,6
Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
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