Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5

Provedení pro potravinářský průmysl s oboustranným šroubením M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení NW 8, s otočným kloubem, pro potravinářský průmysl do 155 °C

NW 8/155°C/250 bar

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 250
Délka (m) 10
Připojovací závit 2 x M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,3