Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 400 bar, 1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS
VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Povrch je odolný vůči živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S patentovaným připojením AVS v pistoli (otočené uložení).
NW 8/155°C/400 bar
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitá světlost ( )
|DN 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|400
|Délka (m)
|10
|Připojovací závit
|1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,5