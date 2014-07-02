Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.
NW 8/155°C/400 bar
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitá světlost ( )
|DN 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|400
|Délka (m)
|10
|Připojovací závit
|2 x M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,4
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- HDC Standard
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX VT čistič
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 12/14 -4ST GAS
- HDS 12/14 -4ST GAS LPG
- HDS 12/14 ST *EU-II
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/14-4 ST-GAS
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 5/11 U