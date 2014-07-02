Vysokotlaká hadice food, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS

Vysokotlaká hadice (DN 6), 15 m, s patentovanou přípojkou AVS (otočné uložení). S nebarvící vnější vrstvou pro používání v potravinářství. NW 6/155°C/250 bar.

Vysokotlaká hadice (DN 6) s patentovaným připojením pistole AVS (otočné uložení). Nebarvící vnější vrstva pro používání v potravinářství. NW 6/155°C/250 bar.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 6
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 250
Délka (m) 15
Připojovací závit 1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,7