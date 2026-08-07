Vysokotlaká hadice food, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Vysokotlaká hadice (DN 6) schválená pro potravinářský průmysl, délka 15 m, s AVS připojením na buben na navíjení hadice, ručním šroubením EASY!Lock a šedým pláštěm nezanechávajícím stopy.

Vysokotlaká hadice (DN 6) s patentovaným připojením pistole AVS (otočné uložení). Nebarvící vnější vrstva pro používání v potravinářství. NW 6/155°C/250 bar.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 6
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 250
Délka (m) 15
Připojovací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,9
Vysokotlaká hadice food, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock