Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 250 bar, 1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS

Provedení pro potravinářský průmysl, AVS-připojení do pistole. Šedé 8/155°C/160 bar

Vysokotlaká hadice (DN 8) s patentovanou přípojkou AVS v pistoli (otočné uložení), 20 m. Nebarvící vnější plášť pro používání v potravinářství. Další údaje: NW 8/155°C/250 bar.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 250
Délka (m) 20
Připojovací závit 1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,5