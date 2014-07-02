Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 250 bar, 1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS
Provedení pro potravinářský průmysl, AVS-připojení do pistole. Šedé 8/155°C/160 bar
Vysokotlaká hadice (DN 8) s patentovanou přípojkou AVS v pistoli (otočné uložení), 20 m. Nebarvící vnější plášť pro používání v potravinářství. Další údaje: NW 8/155°C/250 bar.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitá světlost ( )
|DN 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|250
|Délka (m)
|20
|Připojovací závit
|1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,5