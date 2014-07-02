Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5
Provedení pro potravinářský průmysl s oboustranným šroubením M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení NW 8, s otočným kloubem, pro potravinářský průmysl do 155 °C
NW 8/155°C/250 bar
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitá světlost ( )
|DN 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|250
|Délka (m)
|20
|Připojovací závit
|2 x M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,5
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