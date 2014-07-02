Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS

VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Povrch je odolný vůči živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S patentovaným připojením AVS v pistoli (otočené uložení).

NW 8/155°C/400 bar

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Délka (m) 20
Připojovací závit 1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,7