Vysokotlaká hadice food Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.

NW 8/155°C/400 bar

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Délka (m) 10
Připojovací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,7
Vysokotlaká hadice food Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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