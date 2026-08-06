Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitou ocelovou vložkou a délkou 1,5 m, vhodná pro tlak až do 400 bar. Přípojky: M 22 × 1,5 a pohodlné a rychlé ruční šroubení EASY!Lock.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Délka (m) 1,5
Připojovací závit 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí