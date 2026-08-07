Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 1,5 m. Na obou stranách s ručním šroubením EASY!Lock pro robustní a rychlá spojení. S dlouhou životností a tlak do 400 bar.

1,5 m vysokotlaká hadice (DN 8, M 22 x 1,5) s ochranou proti zlomení a spojkami na obou koncích. Pro připojení na hadicové cívky s příslušným konektorem (M 22 x 1,5).

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Délka (m) 1,5
Připojovací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,8
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Náhradní díly Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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