Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

S oboustranným šroubením, M22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. K připojení bubnů na navíjení hadice se šroubením M22 x 1,5.

1,5 m vysokotlaká hadice (DN 8, M 22 x 1,5) s ochranou proti zlomení a spojkami na obou koncích. Pro připojení na hadicové cívky s příslušným konektorem (M 22 x 1,5).

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Délka (m) 1,5
Připojovací závit 2 x M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9