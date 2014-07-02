Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
S oboustranným šroubením, M22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. K připojení bubnů na navíjení hadice se šroubením M22 x 1,5.
1,5 m vysokotlaká hadice (DN 8, M 22 x 1,5) s ochranou proti zlomení a spojkami na obou koncích. Pro připojení na hadicové cívky s příslušným konektorem (M 22 x 1,5).
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitá světlost ( )
|DN 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|400
|Délka (m)
|1,5
|Připojovací závit
|2 x M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9