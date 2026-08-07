Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Odolná 10 m dlouhá vysokotlaká hadice (ID 8) s dvojitou ocelovou výztuhou a ručním šroubením EASY! Lock na obou koncích a ANTI! Twist. Schváleno pro tlak 400 bar.

10 m dlouhá vysokotlaká hadice (ID 8) s dvojitou ocelovou výztuhou a ručním šroubením EASY! Lock na obou koncich a praktickým ANTI! Twist proti zamotávání. Schváleno pro tlak 400 bar.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Délka (m) 10
Připojovací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,8
Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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