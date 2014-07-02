Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s otočným kloubem a dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu, 10,0 m. S oboustranným šroubením M 22 x 1,5, s ochranou proti zlomení. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar.

Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s otočným kloubem a dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu, 10,0 m. S oboustranným šroubením M 22 x 1,5, s ochranou proti zlomení. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Délka (m) 10
Připojovací závit 2 x M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,7