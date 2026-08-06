Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválená pro tlak až do 400 bar.

NW 8/155°C/400 bar

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Délka (m) 15
Připojovací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 4,7
Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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