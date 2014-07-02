Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS
Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8), 20 m s patentovaným AVS připojením v pistoli (otočně uložená) a ručním šroubením. Dvojitá ocelová vložka z mimořádně pevného ocelového drátu v tahu.
Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s patentovanou přípojkou AVS v pistoli (otočné uložení) a ručním šroubením, 20 m. Ochrana proti zlomení M 22 x 1,5 m. S dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitá světlost ( )
|DN 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|400
|Délka (m)
|20
|Připojovací závit
|1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,5