Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS

Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8), 20 m s patentovaným AVS připojením v pistoli (otočně uložená) a ručním šroubením. Dvojitá ocelová vložka z mimořádně pevného ocelového drátu v tahu.

Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s patentovanou přípojkou AVS v pistoli (otočné uložení) a ručním šroubením, 20 m. Ochrana proti zlomení M 22 x 1,5 m. S dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Délka (m) 20
Připojovací závit 1 x připojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,5