Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5
NW 8/155°C/400 bar
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitá světlost ( )
|DN 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|400
|Délka (m)
|20
|Připojovací závit
|2 x M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,8
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