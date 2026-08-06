Vysokotlaká hadice Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Robustní vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou vložkou, připojením ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 8, délka 30 m, pro tlak až do 400 bar.