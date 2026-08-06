Vysokotlaká hadice Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Robustní vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou vložkou, připojením ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 8, délka 30 m, pro tlak až do 400 bar.

NW 8/155°C/400 bar

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Délka (m) 30
Připojovací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 8,9
Vysokotlaká hadice Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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